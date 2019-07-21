رياضة | أودي لبرشلونة: رجعوا السيارات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي لبرشلونة: رجعوا السيارات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت شركة "أودي" الألمانية للسيارات من لاعبي برشلونة الإسباني إعادة السيارات التي أهدتها بعد انتهاء عقد الشراكة بين النادي والشركة بشكل رسمي.

ووزعت "أودي" سيارات مجانية لكل لاعبي برشسلونة وحصل النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" العام الماضي على سيارة أودي "آر إس 6"، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 160 ألف دولار، وكانت السيارة الأغلى من نصيب لاعب الوسط الإسباني "سيرجيو بوسكيتس"، الذي أهدته الشركة سيارة أودي "آر 8 كوبيه"، والتي تبلغ قيمتها 240 ألف دولار.

وتملك الشركة عقود رعاية مع أندية برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، لكنها أنهت شراكتها مع النادي الكتالوني الشهر الماضي لخلاف على بنود التعاقد بعد أن استمرت الرعاية لأكثر من 10 أعوام.