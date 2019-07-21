رياضة | صفقة تبادلية كبري بين برشلونة والبايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبري بين برشلونة والبايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية مميزة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن بايرن ميونيخ يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة عن طريق دمج ألابا الظهير الإيسر مع دفع مبلغ مالي للتعاقد مع عثمان ديمبيلي

واكدت الصحيفة على أن البايرن يسعي للتعاقد مع ديمبيلي بعد رحيل روبين وريبيري فيما يرغب برشلونة بالتعاقد مع ألابا لمعاونة جوردي ألبا في الموسم الجديد بمركز الظهير الإيسر.