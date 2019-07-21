رياضة | نيمار يضرب ليوناردو في غرفة ملابس باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يضرب ليوناردو في غرفة ملابس باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان في شجار قوي مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان في الساعات الماضية.

ذكرت صحيفة سبورت، أن نيمار تشاجر مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في غرف خلع الملابس وسط مشهد مؤسف أمام جميع اللاعبين.

وكتبت الصحيفة الكتالونية: ليوناردو حاول توبيخ نيمار على تمرده للانتقال لبرشلونة ولكن كان هناك رد فعل قوي من نيمار.