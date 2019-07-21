رياضة | ميسي الجديد يخطف الأضواء من نجوم برشلونة

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وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني ، إلى اليابان ، في إطار المعسكر التحضيري للبلوجرانا ، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : خلال عرض كأس Rakuten ، الذي سيواجه فيه برشلونة كلًا من تشيلسي وفيسيل كوبي ، حظي توقيع برشلونة الجديد باهتمام إعلامي خاص من قبل الصحافة والجمهور الياباني.

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وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة : كان أنطوان غريزمان وفرينكي دي يونج ونتو ، كما هو متوقع ، بؤرة اهتمام الجماهير اليابانية ، ولكن في نفس المستوى ، حضر هيروكي آبي ، الياباني البالغ من العمر 20 عامًا والذي يلعب في الفريق الرديف بالبارسا .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : تقدمت التوقيعات الأربعة ، على المسرح لتحية الجماهير وتصوير أنفسهم أمام وسائل الإعلام ، مع وجود فرقة برشلونة بأكملها في فندق بوسط طوكيو حيث تقام البطولة ، تقدم جريزمان ودي يونج ونيتو وآبي لتحية اليابانين ، ردًا على استقبالهم الأسطوري لهم .

وأنهت موندو ديبورتيفو : من جانب تشيلسي ، الذي مكث بالفعل خمسة أيام في العاصمة الياباني كانت بعض أساطيره مثل فرانك لامبارد نفسه ، آشلي كول و بيتر تشيك موجودين في استقبال البارسا أيضًا .