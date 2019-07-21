رياضة | برشلونة يصل اليابان وسط مفاجأة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصل اليابان وسط مفاجأة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل فريق برشلونة اليوم الأحد، إلى اليابان من أجل خوض أول ودياته في فترة الاستعداد للموسم الجديد، في إطار كأس راكوتين الودية، اللقاءات التي سيشارك بها للمرة الأولى مع البرسا الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ، أبرز صفقاته في الميركاتو الصيفي.

ووصل "البلاوغرانا" إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، حيث حظى باستقبال حشد من المشجعين اليابانيين الذين حاولوا التقاط صور مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يجري برشلونة تحت إمرة مديره الفني، إرنستو فالفيردي، جلسة تدريب في طوكيو الإثنين، قبل مواجهة تشيلسي الثلاثاء، على ملعب سايتاما.

وسيواجه برشلونة السبت، فريق فيسيل المحلي في مدينة كوبي، ما سيسمح للإسباني أندريس إنييستا بلقاء زملائه في النادي الكاتالوني.

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وسيشارك غريزمان ودي يونغ إلى جانب الياباني الواعد هيروكي آبي للمرة الأولى مع برشلونة.

وكان فالفيردي قد كشف السبت عن القائمة التي تضم 26 لاعباً، الذين سيشاركون في وديتي اليابان.

ويغيب عن القائمة ليونيل ميسي وكوتينيو ولويس سواريز، الذين حصلوا على تصاريح بتمديد عطلتهم بعد مشاركتهم في بطولة كوبا أمريكا لعام 2019 في البرازيل.

بالإضافة إلى ذلك، استدعى فالفيردي 9 من لاعبي الفريق الرديف للمشاركة في الجولة.

وعلى هذا النحو، سيكون لدى فالفيردي 26 لاعباً لخوض أول مباراتين في فترة الاستعداد للموسم الجديد.