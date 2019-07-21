رياضة | الدحيل يرفض انتقال إدميلسون جونيور إلى الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدحيل يرفض انتقال إدميلسون جونيور إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الدحيل القطري رحيل مهاجم الفريق البرازيلي اللاعب إدميلسون جونيور إلى صفوف نادي الهلال السعودي الذي كاد أن ينهي الصفقة.

وتحدثت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أن إدارة الموج الأزرق تبحث عن تدعيم خط هجوم الفريق قبل بداية الموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين بسبب وجود نقص في ذلك المركز حيث لا يوجد في الفريق سوى المهاجم الدولي السوري عمر خربين بالإضافة إلى القاطرة البشرية الفرنسية بافيتيمبي جوميز لذلك يحتاج الفريق تدعيم خطه الأمامي.

ويعسكر فريق الهلال السعودي في مدينة مانشستر يونايتد الإنجليزية استعدادًا إلى منافسات الموسم الجديد.