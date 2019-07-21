رياضة | حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدوري الممتاز ليوم 31 يوليو الجاري.

أقام أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة في الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية وتداولت الجلسات أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ، وشهدت جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم يوم 31 يوليو الجاري.