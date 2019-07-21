رياضة | رسميا.. "الفولي" لاعب الرجاء ينتقل إلى فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "الفولي" لاعب الرجاء ينتقل إلى فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي فاركو برئاسة عز بشار في التعاقد مع إسلام الفولي لاعب الرجاء لمدة موسمين.

يذكر أن فاركو قد أبرم 7 صفقات من قبل بالتعاقد مع محمد عبد الله لاعب حرس الحدود، هشام فتح الله لاعب الرجاء ، عماد حماد لاعب كوم حمادة وثلاثي دمنهور أحمد سالم، وإسلام عبد الغني، وأحمد ناصف ولاعب منية سمنود ورفعت مفتاح الذي كان يلعب أيضا في صفوف دمنهور علي سبيل الإعارة.

ويسعى نادي فاركو لمواصلة التعاقد مع لاعبين مميزين لتحقيق حلم الصعود هذا الموسم بعد الموسم المخيب للأمال الموسم الماضي والمنافسة علي البقاء بدوري الدرجة الثانية حتي الجولات الأخيرة.

ويواصل فاركو تدريباته في فترة الإعداد التي بدأها في الثلاثين من يونيو استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة أحمد عاشور المدير الفني للفريق.