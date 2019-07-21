رياضة | منتخب شابات الطائرة يواجه رواندا على المركز ال 15 فى ختام بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب شابات الطائرة يواجه رواندا على المركز ال 15 فى ختام بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما والتى استضافتها المكسيك على مدار عشرة أيام ، شارك فيها 16 منتخبنا ، مثلوا قارات العالم المختلفة ، حيث يلعب منتخبنا الوطنى على المركز ال 15 فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر بتوقيت المكسيك ، السادسة والنصف مساء بتوقيت الدولة المضيفة مع المنتخب الرواندى على صالة نادى ليون بمدينة ليون جواتا خواتا ، والذى سبق وأن فاز عليه المنتخب بثلاثة أشواط دون رد خلال البطولة ، وبعد إنتهاء المباراة مباشرة تتوجه البعثة المصرية إلى مدينة مكسيكو سيتى بالسيارة فى رحلة تستغرق أكثر من ست ساعة فى رحلة العودة إلى القاهرة ، ثم تقل البعثة الطائرة فى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المكسيك ، السادسة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة ، لمدة 12 ساعة ونصف طيران متواصل إلى مطار روما الإيطالى ، والذى تمكث فيه البعثة لمدة أربع ساعات ترانزيت ، ثم تقل طائرة أخرى لمدة أربع ساعات أخرى لتصل إلى القاهرة فجر الثلاثاء .

وكان منتخبنا على مقربة من اللعب على المركز ال 13 و 14 ، ولكنه خسر مساء أمس أمام المنتخب الكوبى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.، حيث أدى المنتخب الكوبى مباراة قوية ، لم يتوقعها أحد ، فاز منتخبنا بالشوط الأول 25 / 20 ، ليكشر المنافس عن أنيابه ويفوز بثلاثة اشواط متتالية ، 25 ، 11 ، 25 / 13 ، 25 / 15 .

وتقام اليوم سبع مباريات أخرى فى اليوم الأخير للبطولة ، فيلعب المنتخب الياباتى مع نظيره الإيطالى على الميدالية الذهبية ، فى حين يلتقى المنتخب التركى مع نظيره الروسى على الميدالية البرونزية ، فيما يواجه المنتخب البولندى نظيره البرازيلى على المركزين الخامس والسادس ، ويلعب الصين مع أمريكا على المركزين السابع والثامن ، وصربيا مع المكسيك على المركزين التاسع والعاشر ، وبيرو مع الأرجنتين على المركزين الحادى عشر والثانى عشر ، والدومينكان مع كوبا على المركزين الثالث عشر والرابع عشر .