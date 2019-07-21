رياضة | عاجل.. شرط محمد صلاح للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شرط محمد صلاح للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي الحصول على 30 مليون يورو سنوياً للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريزرئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح وساديو ماني لكن صلاح طلب راتبًا سنويًا يقدر بـ30 مليون يورو لإتمام الصفقة.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي ليفربول لتمديد عقد محمد صلاح براتب يبلغ 22.4 مليون جنيه إسترلينى سنويًا.

الجدير بالذكر أن سيرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد الإسباني يتقاضى 18 مليون يورو سنويًا وهو الأعلى بين اللاعبين الحاليين.