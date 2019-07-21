رياضة | جريزمان: بكيت كثيراً بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: بكيت كثيراً بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أيامي الأولى في البارسا كانت جيدة جدًا، مع الكثير من الضغط، أردت إنهاء عطلتي وبدء هذا التحدي الجديد، وفي غرفة الملابس استقبلوني جيدًا، لاعبون ومدربون وأطباء، وفي الوقت الحالي أستمتع، وأتمنى أن أحصل على الثقة قريبا، من أجل أن أقدم كل ما لدي، وأستمتع بنفسي.
وأضاف: عندما عرفت أنني أصبحت لاعبا للبارسا، إتصلت بأبي وبدأت أبكي بسعادة، لأنه كان معي في كل هذه المعاناة، إنتهى كل شيء، كنت مع أصدقائي، مع زوجتي، مع أطفالي، وكانت لحظة مذهلة.
وأتم: زيارتي الأولى لملعب أتليتيكو، بالتأكيد سوف أسمع الصافرات ضدي، هذا جزء من كرة القدم، جماهير أتلتيكو أحبوني كثيرًا، وعندما يغادر أحدهم، يشعرون بالضرر، مثلما حصل لي عند زيارتي الاولى لملعب سوسيداد، لم تكن سهلة، سوف يبقى سوسيداد وأتلتيكو في قلبي، لقد قدما لي الكثير.