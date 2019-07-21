رياضة | جريزمان: بكيت كثيراً بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: بكيت كثيراً بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد لبرشلونة كيف عاش توقيعه مع البلوجرانا ، وأقرّ بأنه يتوقع سماع صافرات الاستهجان ضده من قبل جماهير الروخي بلانكوس في زيارته الأولى لملعب أتلتيكو مدريد.

وكان أنطوان جريزمان سعيدًا عندما علم أخيرًا أن توقيعه مع برشلونة أصبح حقيقة ، بعدما دفع النادي الكاتالوني 120 مليون يورو قيمة كسر عقده مع أتلتيكو مدريد.

وقال جريزمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أيامي الأولى في البارسا كانت جيدة جدًا، مع الكثير من الضغط، أردت إنهاء عطلتي وبدء هذا التحدي الجديد، وفي غرفة الملابس استقبلوني جيدًا، لاعبون ومدربون وأطباء، وفي الوقت الحالي أستمتع، وأتمنى أن أحصل على الثقة قريبا، من أجل أن أقدم كل ما لدي، وأستمتع بنفسي.