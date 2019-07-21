اونلاين | kora star مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام رابط yalla shoot كورة أونلاين لايف شاهد يوفنتوس وتوتنهام الآن (الشوط الأول)

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موعد مباراة يوفنتوس وتوتنهام اليوم في الكأس الدولية للأبطال:
سيتم نقل مباراة يوفنتوس وتوتنهام لايف يلا شوت الجديد في الكأس الدولية للأبطال الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام بث مباشر كورة ستار اليوم بدون تقطيع من خلال رابط سريع يوتيوب.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام توتنهام:
"بوفون، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش".
تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام يوفنتوس:
"جازانيجا، ولكر بيترس، ألديرفيريلد، تانجانجا، أنتوني جورجيو، هاري وينكس، أوليفر سكيب، لاميلا، ديلي آلي، سون، باروت".