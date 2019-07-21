اونلاين | kora star مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام رابط yalla shoot كورة أونلاين لايف شاهد يوفنتوس وتوتنهام الآن (الشوط الأول)

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام توتنهام:

"بوفون، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش".

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام يوفنتوس:

"جازانيجا، ولكر بيترس، ألديرفيريلد، تانجانجا، أنتوني جورجيو، هاري وينكس، أوليفر سكيب، لاميلا، ديلي آلي، سون، باروت".