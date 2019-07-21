اونلاين | رابط يلا شوت TV BEIN مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام بث مباشر اليوم كورة لايف مشاهدة Juventus أونلاين HD

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة يلا شوت بلس مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام بث مباشر اليوم الاحد الموافق 21-7-2019 في بطولة الكأس الدولية للأبطال، رابط بث مباشر مباراة يوفنتوس كورة لايف بدون تقطيع.

ويسعي فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور بشكل جيد مع المدير الفني الجديد ماوريسو ساري مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام رابط يلا شوت حصري بث مباشر أونلاين جودة عالية.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام توتنهام:

"بوفون، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش".

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام يوفنتوس:

"جازانيجا، ولكر بيترس، ألديرفيريلد، تانجانجا، أنتوني جورجيو، هاري وينكس، أوليفر سكيب، لاميلا، ديلي آلي، سون، باروت".