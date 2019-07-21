اونلاين | رابط يلا شوت TV BEIN مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام بث مباشر اليوم كورة لايف مشاهدة Juventus أونلاين HD

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ويسعي فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور بشكل جيد مع المدير الفني الجديد ماوريسو ساري مشاهدة مباراة يوفنتوس وتوتنهام رابط يلا شوت حصري بث مباشر أونلاين جودة عالية.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام توتنهام:
"بوفون، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش".
تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام يوفنتوس:
"جازانيجا، ولكر بيترس، ألديرفيريلد، تانجانجا، أنتوني جورجيو، هاري وينكس، أوليفر سكيب، لاميلا، ديلي آلي، سون، باروت".
يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد توتنهام على بي إن سبورت الرياضية في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.