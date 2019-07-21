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شكرا لقرائتكم خبر عن موقع يوناني يكشف حقيقة اهتمام باناثينايكوس بـ«وردة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى موقع «سبورت تايم» الرياضي اليوناني اهتمام نادي باناثينايكوس بالتعاقد مع اللاعب المصري عمرو وردة من باوك.
وأوضح، في تقرير، أنه قد تم نفي اهتمام النادي صاحب القميص الأخضر والأبيض باللاعب الذي يبدو في طريقه للخروج من باوك.
وكان تقرير لموقع «باوك 24» قد أكد رغبة النادي التخلص من لاعبه المصري، الذي قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارًا لأتروميتوس، موضحًا أنه يبحث عن حل لبيعه.
وأضاف «سبورت تايم» في تقريره: «في اليونان تم نفي انتقال وردة إلى باناثينايكوس في العديد من المرات، وكيف يتحركون من أجله بعد كل ما فعله من سوء خلال رحلته اليونانية (وليس في اليونان وحدها)».
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