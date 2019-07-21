شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في أمن البحر الأحمر استعدادًا لمباراة الجونة والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت مديرية أمن البحر الأحمر، استعدادتها بحالة استنفار أمني لمباراة الجونة والزمالك، المقرر أن تقام على ستاد الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأحد بمدينة الغردقة، ضمن مباريات الدوري الممتاز والمؤجلة من الأسبوع الـ33.

وعقد اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وأعطى تعليماته خلال الاجتماع لإدارات البحث الجنائي والنجدة والأمن المركزي، بخروج المباراة بشكل يليق بمكانة محافظة البحر الأحمر، وتيسيرا على الجماهير من الفريقين.

ووفرت إدارة الحماية المدينة، عددا من البوابات الإلكترونية لتفتيش الجماهير لحظة دخولهم الاستاد، وكثف قطاع الأمن المركزي عدد أفراده للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

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كما أعلن فرع هيئة الإسعاف بالبحر الاحمر أنه تم وضع خطة تأمين لاستاد الجونة بالكامل.

وأكد الدكتور بدوي سعيد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع البحر الأحمر، أنه تم رفع درجة الاستعداد في شأن أعمال التأمين الإسعافى على الطرق السريعة التي تربط محافظة البحر الأحمر بالمحافظات المجاورة خلال المباراة.

وأشار مدير إسعاف البحر الأحمر، إلى أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن ومنع الإجازات، مع تجهيز بيان بعدد السيارات الفعلية طبقا لجدول الراحات، والتزام جميع المشرفين الأوائل ومشرفي القطاعات بالتواجد في أماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة والرد على أجهزة اللاسلكى «TETRA» على مدار الساعة.

كما تم التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة وأن تكون جميع السيارات معبأة بالجاز ومعها بونات إضافية لاستعمالها عند الحاجة.

وأضاف الدكتور بدوى، أن توزيع سيارات الإسعاف على مستوى محافظة البحر الأحمر بإجمالى ٩٩ سيارة موزعة كالآتى «إسعاف غارب ١٦، النموذج الرئيسى ٢٠، إسعاف سفاجا ١٨، إسعاف القصير ١٥، إسعاف مرسى علم ٢٠، وإسعاف الشلاتين ١٠»