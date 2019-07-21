شكرا لقرائتكم "فتنة" الملايين تُهدد بفشل صفقة الأهلي مع مدافع بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت صفقة انتقال على جبر مدافع بيراميدز الحالى والزمالك السابق، لصفوف النادي الأهلي، مهددة بالفشل بعد ظهور خلافات مالية خلال مرحلة التفاوض بين القلعة الحمراء واللاعب.

وظهرت حالة استياء شديد داخل النادي الأهلي، بسبب مطالب على جبر المالية، وتحديد راتب سنوى مبالغ فيه من وجه نظر مسئولو القلعة الحمراء، وفقا للسقف المحدد لرواتب اللاعبين الحاليين داخل النادي.

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وطلب علي جبر تقاضى 13 مليون جنيه سنويا للموافقة على الانتقال لصفوف النادي الأهلي فى الموسم الجديد، وهو راتب سنوى يقل بـ 2 مليون جنيه عن قيمة راتبه الحالى مع نادي بيراميدز، لكن يرى مسئولو القلعة الحمراء أن المبلغ المطلوب كبير للغاية ولا يمكن الموافقة عليه.

وطالب بعض مسئولي الأهلي، بصرف النظر عن التعاقد مع علي جبر والبحث عن لاعب محلي بديل لتدعيم خط الدفاع خلال الموسم الكروى الجديد، من بين الأسماء المطروحة على صناع القرار بالقلعة الحمراء، لاختيار الأفضل منها للتواجد ضمن قائمة الفريق الكروى بالموسم القادم، وهو ما ستحسمه الساعات القليلة القادمة.