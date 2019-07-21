شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر قرار أبوجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر قرار حارس الفريق محمد أبو جبل، من أجل تمديد تعاقده مع الفريق السكندرى فى الأيام المقبلة لمدة 3 موسم مقبلة.

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و أشار رئيس سموحة فى تصريحات إذاعية إلى أن الساعات المقبلة ستحدد موقفه سواء بقبول التمديد أو الإنتقال إلى صفوف الزمالك فى حال تقدم القلعة البيضاء بعرض مناسب للاعب .

ولم يتم حتى الآن حسم موقف حارس الزمالك من التمديد أو الرحيل حتى الآن.