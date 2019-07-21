شكرا لقرائتكم سموحة ينتظر قرار أبوجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر قرار حارس الفريق محمد أبو جبل، من أجل تمديد تعاقده مع الفريق السكندرى فى الأيام المقبلة لمدة 3 موسم مقبلة.
و أشار رئيس سموحة فى تصريحات إذاعية إلى أن الساعات المقبلة ستحدد موقفه سواء بقبول التمديد أو الإنتقال إلى صفوف الزمالك فى حال تقدم القلعة البيضاء بعرض مناسب للاعب .
ولم يتم حتى الآن حسم موقف حارس الزمالك من التمديد أو الرحيل حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة ينتظر قرار أبوجبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.