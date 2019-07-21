مدرب الاسماعيلي يتحدث عن رحيل عواد للزمالك ومتولى للأهلي...

جدة - عمرو شويل كشف محمود جابر مدرب فريق الإسماعيلى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" أن نتائج الفريق فى الموسم الجارى لم تكن بالمستوى المطلوب، لكنها مرضية إلى حد ما، ونعد الجماهير أن نبرم صفقات ترضيهم، وأن نظهر بموسم مميز.

ويلتقى الإسماعيلى مع الزمالك الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفيما يخص محمد عواد حارس الإسماعيلى أكد مدرب الدراويش أن اللاعب لم يكن مع الفريق الموسم الماضى، وكان يتم الاعتماد على الثنائى محمد فوزى، ومحمد مجدى، وظهروا بمستوى جيد، ومن الممكن أن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى ثالث حال رحيل عواد.

وتحدث محمود جابر عن المدافع محمود متولى مؤكدا أن هذا هو الموسم الأخير له مع الفريق، ولن يقف النادى فى طريقه حال تلقيه عرضا مميزا، إذا رفض التجديد موسم أو اثنان، وقد خاض الدراويش مباريات وقتما كان متولى مصابا، وحالة رحيله عن النادى سيتم الاستعانة بلاعب أجنبى فى مركزه، أو أحد لاعبى الدوري المصري.

وقال جابر أن الدراويش يستعد لمباراة الزمالك بشكل جيد، والنتيجة توفيق من الله، والفريق دائما يؤدى المباريات الكبرى بشكل مختلف، وسيظهر الفريق بمستوى مميز مثلما ظهر فى مباراة الاهلى، فالفريق يؤدى ما عليه وأخر ما يشغل تفكيرنا هو النتيجة.