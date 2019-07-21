شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس صفقة انتقال قفشة للأهلي وموقف بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم محمد مجدى قفشة نجم خط وسط نادي بيراميدز بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم القلعة الحمراء بشكل رسمى بالموسم الكروى الجديد.

وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة في منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس.

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ويؤجل الأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم قفشة لحين وضوح الرؤية في ملف استمرار أو رحيل بعض اللاعبين، خاصة الذين يلعبون في نفس مركزه ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة وعمار حمدي.

في الوقت ذاته، تتحفظ إدارة نادي بيراميدز بالوقت الحالي علي بيع قفشة، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق الأزرق، بالإضافة إلى أن قيمة عقده منخفضة مقارنة بباقي نجوم الفريق، حيث تفضل إدارة بيراميدز حاليا تسويق اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة أمثال على جبر وعمر جابر وأحمد الشناوى وعبد الله السعيد.