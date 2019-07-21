خلاف داخل الزمالك بسبب البلدوزر...

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جدة - عمرو شويل دب خلاف فنى داخل نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مصطفى محمد مهاجم الفريق الشهير بالبلدوزر فيما يخص مصيره مع الأبيض فى الموسم الكروى الجديد.

وانقسمت الآراء الفنية داخل الزمالك حول مصطفى محمد حيث يرى البعض أن المهاجم الشاب يجب عودته لقائمة الفريق بالموسم الجديد لما يمتلكه من مهارات وقدرات تهديفية، فيما ظهرت آراء أخرى تطالب بإعارته لنادي جديد فى الموسم المقبل لصعوبة مشاركته فى المباريات بشكل أساسي.

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وانتقل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، خلال المواسم الأخيرة لناديى طنطا وطلائع الجيش على سبيل الإعارة، وتألق بشكل ملفت للنظر مع الناديين، وانضم لصفوف المنتخب الوطنى الأول عندما كان لاعبا فى صفوف الطلائع لتألقه الملفت.

وأصبح الاتجاه الأقرب فى الوقت الحالى هو تجديد إعارة مصطفى محمد الذى أصبح مطلبا للعديد من الأندية بالدوري المصري الممتاز، على رأسها الإسماعيلى وسموحة بالإضافة إلى نادي طلائع الجيش الراغب فى تجديد إعارته.

ويحسم مسئولو الزمالك مصير مصطفى محمد بشكل رسمى خلال الساعات القليلة القادمة، بتحديد وجهة اللاعب المقبلة سواء بالبقاء داخل القلعة البيضاء أو الانتقال لنادي آخر على سبيل الإعارة.