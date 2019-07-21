شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يرحب باستضافة السوبر المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى على درويش عن سعادته بالإشادات العالمية والعربية بالمظهر الذى خرج به استاد القاهرة خلال بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى.

ونجح منتخب الجزائر فى التتويج بالنسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا على حساب السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضى.

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وأشار درويش فى تصريحات صحفية إلى أن أرضية ملعب استاد القاهرة، ستخضع للصيانة بعدما انتهت البطولة، نظراً لاستهلاكها إلى حد ما، بعد استضافة 10 مباريات من منافسات الكان، حتى تكون جاهزة لاستقبال المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن أرضية الملعب سيتم التعامل معها بالنظام الحديث وهو تغيير العشب مرتين فى العام، والذى لم نستطيع تغيير العشب الشتوى قبل وأثناء البطولة نظرا لضيق الوقت.

وعن استضافة الاستاد للقاء السوبر بين الأهلى والزمالك فى سبتمبر المقبل، قال: "نرحب بذلك بكل تأكيد، فالملعب سيكون جاهزاً فى حالة موافقة الجهات الأمنية".