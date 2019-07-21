شكرا لقرائتكم مصدر بالجبلاية يكشف عن موعد قيد لاعبى الموسم الجديد بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة وسيتم حسم عدد اللاعبين فى قائمة الأندية للموسم الجديد 2019 - 2020، حيث انهم كانوا محل جدل داخل إدارة اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم من أجل إرسالها للأندية قبل انطلاق فترة القيد فى 29 يوليو الجارى.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 اقتراحات وهو أن يكون عدد اللاعبين 25 لاعبا فوق السن + 5 لاعبين تحت السن من مواليد 97 و98، والاقتراح الثانى أن يكون العدد 30 لاعب ومنح الحرية للنادى بضم أى سن، أما الاقتراح الثالث وهو أن يكون العدد 30 لاعب فوق السن بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن.

أضاف المصدر أن الأقرب هو أن يكون العدد 30 لاعبا دون التقييد بسن معين، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.