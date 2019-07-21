اتحاد الكرة يرفض ما تردد حول ترشيح عصام الحضري لمنصب مساعد مدرب حراس مرمي الفراعنة

رفض اتحاد كرة القدم المصري ما تداول مؤخرا حول تولي عصام الحضري المعتزل دوليا منصب مساعد مدرب حراس مرمي منتخب الفراعنة ضمن الجهاز الفني الجديد، مشيرا إلى أنه لم يسبق له وتولي مهام ذلك المنصب مسبقا وأنه بحاجة إلى الخبرة للعمل كمدرب قبل توليه مهام المنصب بجهاز المنتخب الجديد.

وصرح مصدر موثوق بالاتحاد المصري لكرة القدم مشيرا إلى أنه في حال الاستعانة بخدمات الحضري، فمن المتوقع أن يتولى مهام مساعد حراس المرمي، على أن يكون دوره نفسيا أكثر من كونه فنيا، ليقوم بتحفيز لاعبي المنتخب ومنحهم الخبرة خلال البطولات الكبري.

يجدر بالإشارة أن منتخب الفراعنة كان قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 بعد الهزيمة في لقاء جنوب إفريقيا، الذي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف.