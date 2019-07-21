الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام بعد توقف استمر لـ48 يوما، بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر واستضافتها على أراضيها، ويواصل لاعبو الفريق تدريباتهم اليومية بملعب التتش بعد الفوز برباعية نظيفه في لقاء البلاستيك الودي الذي أقيم الجمعة الماضي.

ويواصل المارد الأحمر استعداداته لخوض لقاء المقاولون العرب المقرر له الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأخير ببطولة الدوري العام، والتي يسعى الفريق الأحمر لحصد الثلاث نقاط منها والزحف نحو التتويج بالبطولة، على أن يتدرب بعدها المارد الأحمر ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك.

ويحتل المارد الأحمر مركز الصدارة بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بينما يفصل بينه وبين نادي الزمالك 6 نقاط؛ حيث يأتي الأخير في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.