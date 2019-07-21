الأهلي يجري الاختبارات الطبية لـ “محمود وحيد” بسبب الضامة

قام النادي الأهلي بإجراء بعض الفحوصات والاختبارات الطبية للاعب الفريق محمود وحيد قبل بدء مران اليوم، وذلك بعد غياب الظهير الأيسر للفريق عن اللقاء الودي الذي أقيم أمام فريق البلاستيك يوم الجمعة الماضي، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بـ4 أهداف نظيفة؛ حيث اكتفى اللاعب بالبرنامج التأهيلي على ملعب التتش بعد معاناة مع آلام العضلة الضامة.

وصرح الجهاز الفني للمارد الأحمر مؤكدا خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي على هامش الاستعداد للمشاركة من جديد في تدريبات الفريق الجماعية، على أن يخضع اللاعب للاختبارات الطبية اليوم للوقوف على حالة اللاعب والتعرف على مدي تحسن الإصابة والاطمئنان على حالته وتحديد فرص مشاركته بين زملائه في تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الإسكندرية الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء القادم.