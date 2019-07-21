المحامي سمير صبري: محرز شارك في مخطط تنظيمي متكامل للإخوان.. وسألاحقه لمنعه من دخول مصر

محمد فرج:

قال المحامي سمير صبري، إن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، لمنع لاعب المنتخب الجزائري رياض محرز من دخول مصر، جاء لازدرائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبري، بعدما رفض مصافحتهما على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية مساء أمس الجمعة، وهو الفعل المؤثم قانونا وفق المادة «98 و» من قانون العقوبات، متابعا «ده استهتار وتقليل من قيمتهما ومقدارهما، وهفضل وراه لحد ما أمنعه من دخول مصر وبالقانون».

وأوضح صبري فى تصريحات لـ«الشروق» أن تصرف محرز لم يأتي على سبيل المصادفة أو العفوية، بل جاء فى إطار مخطط...