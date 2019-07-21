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كتب: ضياء السقا
تستأنف اليوم الأحد، مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف استمر لمدة 48 يوماً، نظراً لاستضافة مصر بطولة أمم إفريقيا.
ويحل الزمالك، ضيفا ثقيلا على الجونة، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 74 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، لتنحصر المنافسة بينهما على اللقب.
المباريات المتبقية للأهلي والزمالك:
ويتبقى للزمالك 3 مباريات، أولها أمام الجونة اليوم، ثم الإسماعيلى والأهلي يومي 24 و28 من يوليو الجاري على الترتيب.
أما الأهلي يتبقى له مباراتين، الأولى أمام المقاولون يوم 24 يوليو، ثم الزمالك يوم 28 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والجونة.. والمباريات المتبقة للأحمر والأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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