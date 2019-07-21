المدرب الفرنسي رونار يعلن رحيله عن المنتخب المغربي

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أعلن المدرب الفرنسي هيرفيه رونار الأحد رحيله عن الإدارة الفنية للمنتخب المغربي لكرة القدم، في أعقاب مشاركة مخيبة لأسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا التي اختتمت السبت في مصر باحراز المنتخب الجزائري اللقب على حساب السنغال.

قال رونار في بيان على تويتر "حان الوقت لإنهاء هذه المغامرة الرائعة"، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع بقراره، وأن الأخير التزم باحترامه.

أقصي منتخب المغرب بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.