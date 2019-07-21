شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بسبب عدد اللاعبين فى القائمة الجديدة للأندية.. و30 لاعباً الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت عدد اللاعبين فى قائمة الأندية للموسم الجديد 2019 - 2020 محل جدل داخل إدارة اتحاد الكرة، برئاسة ثروت سويلم، وسيتم حسمها خلال الساعات المقبلة من أجل إرسالها للاندية قبل انطلاق فترة القيد فى 29 يوليو الجارى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 اقتراحات، وهو أن يكون عدد اللاعبين 25 لاعباً فوق السن + 5 تحت السن من مواليد 97 و98، والاقتراح الثانى 30 لاعباً ومنح الحرية للنادى بضم أى سن، أما الاقتراح الثالث فهو أن يكون العدد 30 لاعباً فوق السن بالإضافة إلى 5 تحت السن.

وأضاف المصدر أن الأقرب هو أن يكون العدد 30 لاعباً دون التقييد بسن معين، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.