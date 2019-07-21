شكرا لقرائتكم خبر عن الجمباز الإيقاعى يحقق المركز الخامس والعشرين فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل منتخب مصر للجمباز الإيقاعى، المشارك فى بطولة العالم للناشئات والمقامة حالياً فى موسكو العاصمة الروسية، المركز الخامس والعشرين على مستوى العالم بمجموع نتائج الفردى والجماعى على مستوى بطولة العالم، متقدماً على البرازيل وماليزيا وأستراليا و النمسا و أرمنياً والنرويج

وجاءت نتائج لاعبات الفردى كالتالى ..

ملك عبد العزيز حازت على المركز 14 من إجمالى 61 لاعبه فى أداة الحبل بمجموع درجات 14.6

عاليا حازم حازت على المركز 16 من اجمالى 61 لاعبه فى اداه الكره بمجموع درجات 16.3

مريم تامر حازت على المركز 24 من اجمالى 61 لاعبه فى اداه الشريط بمجموع درجات 13.65

تحت قيادة المدربات نهى حسام و لمياء حسام و تاتيانا اودرى

بينما قدم فريق الجماعى أداءً مميزاً اليوم استحق عليه الحصول على 17 درجة ليتقدم فى الترتيب العام لمصر بالبطولة وسط إشادة دولية مما جعل رئيس الاتحاد الأوربى للجمباز وعديد من مسؤلى الاتحاد الدولى يذهبون لتهنئة الفريق.

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ويضم الفريق الجماعى للجمباز الايقاعى مريم اشرف و جنا هشام و فريده اشرف و لامار شهاب و ساندرى عاصم و ملك تامر

تحت قيادة هايدى سلامه وتاتيانا اندريفا.

وتترأس البعثة الدكتورة فاتن البطل، ورئيسة اللجنة الفنية نهى عبد الوهاب، وإدارى الفريق الجماعى دكتورة وفاء حسن.، ويشارك فى لجنة التحكيم من مصر ياسمين سمير

من جهته أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز والمتواجد حاليا مع البعثة فى روسياى، أن هذه النتائج تمثل تقدم ملحوظ على المستوى العالمى، للجمباز الايقاعي، بعد ان قدمت بطلات مصر الناشئات اداء ممتاز ومشرف اشاد به الاتحاد الدولى للعبه ونشر ذلك على الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى، حيث صرح مسؤلو الاتحاد الدولى أن الجمباز فى مصر يتقدم بشكل سريع جدا وملفت وان المنتخبات المصريه تحقق نتائج تصاعديه فى كل الفروع.

وأشار أمين إن هذه النتائج تحققت بإمكانيات محدودة بالمقارنة بالدول الاخري، فى ظل الاعتماد على مجهودات أولياء الأمور واللاعبين والأجهزة الفنية واتحاد اللعبة، ووضع كل هذه الأمور فى إطار واحد فى حين الدول الاخرى تمتلك الخبراء وطاقم تدريب متكامل بالإضافة إلى الخبرات.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن هذه النتائج جاءت من خلال التعاون المثمر الذى تم بين الاتحاد والانديه المشاركه لاعباتهم بالبطولة واولياء أمور اللاعبات لدعمهم والوصول بهم لهذا المستوى المميز من نادى وادى دجله والجزيرة والمعادى وسبورتينج

ومن ناحية أخرى يستعد الاتحاد الان لخوض بطوله البحر المتوسط للناشئين بشهر نوفمبر القادم