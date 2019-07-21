شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى لـ تايم سبورت: سنواجه الزمالك بنفس طريقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جابر، مدرب فريق الإسماعيلى، أن نتائج الفريق فى الموسم الجارى لم تكن بالمستوى المطلوب، لكنها مرضية إلى حد ما، ونعد الجماهير أن نبرم صفقات ترضيهم، وأن نظهر بموسم مميز .

وقال جابر، فى تصريحات لتايم سبورت، إن الدراويش يستعد لمباراة الزمالك بشكل جيد، والنتيجة توفيق من الله، والفريق دائماً يؤدى المباريات الكبرى بشكل مختلف، وسيظهر الفريق بمستوى مميز مثلما ظهر فى مباراة الأهلى، فالفريق يؤدى ما عليه وآخر ما يشغل تفكيرنا هو النتيجة .

ويلتقى الإسماعيلى مع الزمالك الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة من الاسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدورى .

وفيما يخص محمد عواد، أكد مدرب الفريق أن اللاعب لم يكن مع الإسماعيلى الموسم الماضى، وكان يتم الاعتماد على محمد فوزى، ومحمد مجدى وظهرا بمستوى جيد، ومن الممكن أن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى ثالث حال رحيل عواد، وبالنسبة لمحمود متولى فهذا هو الموسم الأخير له مع الفريق، ولن يقف النادى فى طريقه حال تلقيه عرضا مميزا، إذا رفض التجديد موسم أو اثنين، وخاض الدراويش مباريات وقت كان متولى مصابا، وحال رحيله عن النادى سيتم الاستعانة بلاعب أجنبى فى مركزه، أو أحد لاعبى الدورى المصرى.