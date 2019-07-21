شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض أبو جبل لتمديد تعاقده مع الفريق السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، على التفاوض مع حارس الفريق محمد أبو جبل من أجل تمديد تعاقده مع الفريق السكندرى فى الأيام المقبلة لمدة 3 موسم قادمة.
وقال رئيس سموحة، فى تصريحات إذاعية، إنه ينتظر قرار أبو جبل خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه، سواء بقبول التمديد أو الانتقال إلى صفوف الزمالك، فى حال تقدم القلعة البيضاء بعرض مناسب للاعب.
ولم يتم حتى الآن حسم موقف حارس الزمالك من التمديد أو الرحيل.
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