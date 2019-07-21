سوبر كورة .. خلاف داخل الزمالك بسبب البلدوزر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دب خلاف فنى داخل نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مصطفى محمد مهاجم الفريق الشهير بالبلدوزر. وانتقل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، خلال المواسم الأخيرة لناديى طنطا وطلائع الجيش على سبيل الإعارة، وتألق بشكل ملفت للنظر مع الناديين، وانضم لصفوف المنتخب الوطنى الأول عندما كان لاعبا فى صفوف الطلائع لتألقه الملفت. لمعرفة تفاصيل الخلاف الدائر داخل الزمالك حول مصطفى محمد، اضغط هنا..

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