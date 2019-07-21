شكرا لقرائتكم خبر عن هادى خشبة يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة "C" للعمل فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ هادي خشبة لاعب الاهلي ومنتخب مصر الأسبق إجراءات الحصول على الرخصة "C" تمهيداً للعمل في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

وتقدم هادي خشبة لإتحاد الكرة مؤخراً بأوراق الحصول على الرخصة "C" وعقد جلسة مع الدكتور محمود سعد المدير الفني لإتحاد الكرة من أجل التنسيق بشأن عدة أمور خاصة بالدورة المقبلة التى ستُقام لمنح بعض المدربين الرخصة "C" خلال شهر أغسطس المقبل تحت إشراف الأتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

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كان هادي خشبة، قد أعلن مؤخراً إنه سيتجه إلى خوض مجال التدريب خلال الفترة المقبلة بعدما عمل لسنوات طويلة في المجال الإداري بأكثر من نادٍ أبرزها الأهلي وبيراميدز.

وينوي خشبة العمل في مجال التدريب خاصة أنه اكتسب خبرات طويلة من مدربين كبار أجانب ومحليين عمل معهم في الناحية التدريبية بجانب خبراته الكروية التي اكتسبها كأحد اللاعبين المؤثرين في تاريخ بطولات وإنجازات النادي الأهلي وكذلك منتخب مصر.