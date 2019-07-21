شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد لتايم سبورت: أسعار اللاعبين مرتفعة.. وعروض أسامة جلال شفهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن الموسم الجارى يشهد ارتفاعا فى أسعار اللاعبين بسبب قلة المعروض فى سوق الانتقالات، فالموسم الماضى كان هناك عشرات اللاعبين يتنقلون بين الأندية، ولكن هذا الموسم العدد قليل جدا، لذا يجب على الأندية العمل على قطاع الناشئين أفضل من شراء لاعبين بأسعار مرتفعة .

وقال مدير الكرة بإنبى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن القرارات التى اتخذها مجلس إدارة النادى الموسم الماضى من بيع عدد من لاعبى الفريق صحيحة 100%، فى ظل الاستفادة الماية من بيعهم .

وعن انتقال أسامة حلال لاعب الفريق إلى أى ناد آخر، قال مدير الكرة، إن مجلس الإدارة متمسك بالإبقاء على اللاعب هذا الموسم، ولم تصل عروض رسمية للتعاقد معه بل جميعها شفهية، ويتبقى فى عقد اللاعب 3 سنوات، وحال تلقيه عرضا خارجيا فلن تقف الإدارة فى طريقه .

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وأبدى مدير الكرة بانبى إعجابه بتجربة نادى بيراميدز، والتى وصفها بالناجحة فى ظل استقرار الفريق .

وأكد عبد الناصر محمد أن تجربة بيراميدز ناجحة، متمنيا تكرارها فى أندية أخرى، فى ظل الاستقرار الذى يسود فى بعض أندية أو الشركات .