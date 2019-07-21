سوبر كورة يكشف كواليس صفقة انتقال قفشة للأهلي وموقف بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم محمد مجدي قفشة نجم خط وسط نادي بيراميدز بالانتقال لصفوف النادي لأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم القلعة الحمراء بشكل رسمى بالموسم الكروى الجديد. وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة في منزل محمد يوسف أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس. ويكشف سوبر كورة كواليس صفقة انتقال قفشة للأهلي وموقف بيراميدز من بيع اللاعب. لمعرفة كافة التفاصيل، اضغط هنا..

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