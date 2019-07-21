شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور لـ"تايم سبورت": رؤية خالد جلال مهمة لتعويض غيابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن رؤية الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال مهمة لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق، خاصة فى مباراة الجونة اليوم فى أولى لقاءات حسم الدورى.

وأضاف أيمن منصور، فى تصريح لقناة "تايم سبورت"، أن الزمالك يمتلك بدائل من أصحاب الخبرات، مطالبا من اللاعبين اللعب برجولة إذا أرادوا تحقيق اللقب.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أهمية عدد من اللاعبين المفترض أن يظهروا مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، أمثال أيمن حفنى ومحمد عنتر ومحمد مدبولى، مؤكداً أنهم يمتلكون إمكانيات فنية تفيد الفريق فى حال حصولهم على فرص حقيقية.