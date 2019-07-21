شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الأقرب لحراسة عرين فريقه أمام الجونة، فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وزادت أسهم عمر صلاح لحراسة مرمى الزمالك أمام الجونة، فى ظل تخوف خالد جلال المدير الفنى من تجدد إصابة عماد السيد فى إصبع اليد الذى سبق وتعرض للكسر قبل توقف الدورى، بالإضافة إلى رغبة الجونة فى خوض اللقاء ببعض اللاعبين الناشئين مما قد يسهل مهمة الأبيض فى تحقيق الفوز.

وانحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

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حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.