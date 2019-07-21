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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الغردقة.. 7 أرقام لـ "الزمالك و الجونة" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة أمام فريق الجونة و المحدد لها الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد الأخير ضمن ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 .
و يسعى فريق الزمالك إلى حصد الثلاث نقاط من أجل الزحف إلى حسم اللقب قبل مواجهتى الإسماعيلى و الأهلى يومى 24 ، 28 يوبيو الجارى وسط طموح فريق الجونة فى تحقيق مفاجأة على حساب الفريق الأبيض الليلة .
و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الزمالك و الجونة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :
الزمالك و الجونة 1
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