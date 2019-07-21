شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ "مشاورات" تحديد القائمة الأفريقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، لمناقشة ملف القائمة الأفريقية التى سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نهاية الشهر الجارى. ويستعد الأهلي حالياً لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى واللتين ستحددان بطل المسابقة المحلية. ومن المقرر أن يجتمع لاسارتى مع معاونيه خلال الأيام المقبلة لتحديد القائمة الأفريقية على أن تتم مناقشة هذا الملف مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى.

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