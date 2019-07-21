شكرا لقرائتكم خبر عن حجز دعوى إلغاء هبوط بتروجت والنجوم والداخلية لجلسة 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى حجز دعوى إلغاء هبوط أندية بتروجت والنجوم والداخلية من الدورى الممتاز ليوم 31 يوليو الجارى.

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وأقامت أندية بتروجت والداخلية والنجوم الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد اتحاد الكرة فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وشهدت جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم يوم 31 يوليو الجارى.

يذكر أن الثلاثى بتروجت والنجوم والداخلية هبطا لدورى الدرجة الثانية، مقابل صعود كل من اف سى مصر، وأسوان، وطنطا الى دورى الأضواء والشهرة.