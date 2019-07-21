شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التعديلات الجديدة في قانون الكرة لن تطبق في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الزمالك والجونة، لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها.

ويتبقى 4 مباريات على نهاية الموسم الحالي هي، الزمالك والجونة «اليوم الأحد»، والأهلي مع المقاولون «الاربعاء المقبل»، والزمالك ضد الإسماعيلي «الأربعاء المقبل»، ويختتم الموسم بلقاء الأهلي أمام الزمالك «الأحد المقبل».

وكان المجلس الدولي لكرة القدم، قد أقر مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، تم العمل بها في بداية يوليو 2019، وجاءت كما يلي:-

فيما يخص لمسة اليد، ففي حالة عدم التعمد يمكن احتساب خطأ، على سبيل المثال؛ تسجيل هدف مباشرة من لمسة باليد أو الذراع (حتى لو كان عن غير تعمد) وأن يقوم اللاعب بالتسجيل أو خلق فرصة للتسجيل، عقب الحصول على الكرة عن طريق اليد أو الذراع بدون تعمد لا يمكن السماح بها.

Advertisements

- فيما يخص استبدال اللاعب، فإن اللاعب المستبدل يجب أن يترك الملعب من أقرب نقطة لحدود الملعب.

- إشهار البطاقات الصفراء والحمراء لسوء السلوك من جانب مسئولي الفرق.

- الكرة لا يجب أن تترك منطقة الجزاء في ركلة المرمى والركلات الثابتة بالنسبة للفريق المدافع داخل منطقة الجزاء.

- اتخاذ إجراءات بالنسبة للاعبين الذين يقومون بصناعة المشاكل للحائط البشري.

- تغيير أسلوب اسقاط، ويتم السماح بلعب كرة مسقطة في بعض المواقف عندما تلمس الكرة الحكم.

- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى في ركلات الجزاء.