شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برتغالية: «كهربا» وقع عقد انتقاله إلى هذا النادي والإعلان الرسمي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «ريكورد» البرتغالية إتمام انتقال محمود كهربا، لاعب الزمالك، إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة ديبورتيفو أفيس.

وتحت عنوان «كهربا يدعم الهجوم»، أوضحت الصحيفة أن اللاعب وقع بالفعل عقد انضمامه إلى النادي البرتغالي، مضيفة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يأتي كحل جديد للجانب الهجومي للفريق الذي يقوده المدير الفني البرتغالي أوجوستو إيناسيو، الذي سبق ودرب نادي الزمالك عام 2017.

وكان «إيناسيو» قد طالب بتدعيم خط هجومه في أكثر من مناسبة، فيما يبدو أن اختياره وقع على لاعب فريقه السابق.