شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر البقاء في الإسكندرية بعد لقاء المقاولون استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما يوم الأحد. ويتوجه فريق الكرة بالأهلي إلى برج العرب بعد غدٍ الثلاثاء ويدخل في معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل.

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