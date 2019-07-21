شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات تلخص تاريخ مواجهات الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفاً على نظيره الجونة، بملعب الأخير بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2018-2019.

ونستعرض من خلال السطور التالية 10 معلومات عن تاريخ مواجهات الفريقين.

الزمالك والجونة تقابلا في 9 مباريات سابقة بواقع 8 مباريات بالدوري ومباراة وحيدة بكأس مصر، وكانت المواجهة الأولى في العشرون من أكتوبر لعام 2009 بالدور الأول للدوري 2009-2010.

الزمالك استطاع تحقيق الانتصار في 5 مباريات بينما حقق الجونة انتصاراً يتيماً، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات بين الطرفين، وسجل الزمالك 14 هدفاً مقابل 7 للجونة.

من مفارقات التعادلات الثلاثة أن جميعها جاء بنتيجة واحدة هي (1-1).

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أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف هي مباراة ربع نهائي كأس مصر موسم 2011-2012، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3/2 في مباراة الأهداف الخمسة.

أحمد عمران لاعب الجونة هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين في اللقاء الأول موسم 2009-2010.

عمرو زكي هو صاحب أول حالة طرد في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث نال مهاجم الزمالك السابق البطاقة الحمراء في أول مباراة جمعت الفريقين.

جمال حمزة نجم الزمالك والجونة السابق هو أول من سجل من ركلة جزاء في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بقميص الجونة في مباراة حسمها التعادل الايجابي بموسم 2010-2011.

قائمة الهدافين يتصدرها الثنائي محمود شيكابالا وعمر السعيد ولكل منهما هدفين، علماً بأن عمر السعيد سجل هدفيه بواقع هدف بقميص كل فريق.

أحمد مجدي لاعب الجونة هو اللاعب الوحيد الذي أهدر ركلة جزاء في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك في مباراة الدور الأول للموسم الجاري.

ثنائي أجنبي سجل في تاريخ مواجهات الطرفين، الأول هو الغاني صامويل أوكرن بقميص الجونة في لقاء الدور الثاني لموسم 2010-2011، والثاني هو التونسي فرجاني ساسي بقميص الزمالك في لقاء الدور الأول هذا الموسم.