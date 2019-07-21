شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: رمضان صبحي ومروان محسن جاهزان لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلي الفور أجرى اللاعب أشعة أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وأوضح الجهاز أن اللاعب جاهز تماما للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة.

كما أكد الجهاز الفني جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق، للمشاركة في مباراة المقاولون العرب، مضيفًا أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت، ولكنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.