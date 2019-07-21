شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يقلد منتخب بلاده وسام الاستحقاق الوطني بعد الفوز بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر رئيس الجزائر عبدالقادر بن صالح، السبت، منح أوسمة من درجة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري لكرة القدم، إثر فوزهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.

وحققت الجزائر لقب البطولة، بعد فوزها على السنغال بهدف دون رد، يوم الجمعة في المباراة النهائية.

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وأقام بن صالح يوم السبت حفل استقبال على شرف أعضاء المنتخب الجزائري، حيث قال في كلمته: «إننا بهذه المناسبة، وإذ نتقاسم فيض المشاعر التي عمت ربوع الوطن، ونجدد لكم الشكر والامتنان لما قدمتموه طيلة الأسابيع الماضية من جهد مضن، نقدر العناء والمشاق التي تحملتموها بصبر واعتزاز، وهو ما يرفعكم بجدارة إلى مقام التكريم والتشريف، حيث قررنا أن نسدي لكم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني إعتبارا للإضافة التاريخية المشرفة وتقديرا لإعلائكم رصيد وشأن الرياضة الجزائرية».

وأضاف «ويعد هذا التكريم استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة انجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة».

وتابع «منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة خلال الدورة الثانية والثلاثين لكأس أمم إفريقيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج. ومنذ أن باشرتم هذه المنافسة الرياضية القارية الهامة، توسم فيكم الشعب الجزائري التألق، ولأنكم من طينة هذا الشعب العظيم، حملتم في قلوبكم أمانة تحقيق الحلم، حلم الفوز والتتويج بالكأس الثانية«.