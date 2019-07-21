تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد يقرب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، من الرحيل عن السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس أوقف بيع أي قمصان لهيجواين على متجره الإلكتروني، تمهيدًا لانتقال البيبيتا إلى روما هذا الصيف.

ورغم أن هيجواين غادر مع يوفنتوس في الجولة الآسيوية، لكن تم تجريده من ارتداء رقمه المفضل (9)، وإعطائه رقم 21 بدلًا منه.

وتشير صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن هيجواين سينتقل إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى إلزامية الشراء في الصيف القادم مقابل 27 مليونًا.

ويتبقى في الصفقة فقط قيمة التعويضات التي سيحصل عليها هيجواين من يوفنتوس، للموافقة على تقليل راتبه السنوي.