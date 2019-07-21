كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن تطور جديد يقرب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، من الرحيل عن السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس أوقف بيع أي قمصان لهيجواين على متجره الإلكتروني، تمهيدًا لانتقال البيبيتا إلى روما هذا الصيف.
ورغم أن هيجواين غادر مع يوفنتوس في الجولة الآسيوية، لكن تم تجريده من ارتداء رقمه المفضل (9)، وإعطائه رقم 21 بدلًا منه.
وتشير صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن هيجواين سينتقل إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى إلزامية الشراء في الصيف القادم مقابل 27 مليونًا.
ويتبقى في الصفقة فقط قيمة التعويضات التي سيحصل عليها هيجواين من يوفنتوس، للموافقة على تقليل راتبه السنوي.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد يمهد لرحيل هيجواين عن يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.