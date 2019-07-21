فالفيردي عن مواجهة تشيلسي: علينا الفوز دائمًا

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، رغبته في تحقيق الانتصار على تشيلسي، خلال المباراة الودية التي ستجمع الفريقين، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الصيفية في اليابان، في إطار التحضيرات لكلا الفريقين للموسم الجديد.

وقال فالفيردي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن برشلونة وعلينا الفوز دائمًا".

وأضاف: "هدفنا هنا هو الحفاظ على أسلوبنا المميز، وسيظل كذلك طوال الموسم، ولدينا العديد من المشجعين هنا ونريد أن يكونوا سُعداء".

وتابع: "نريد أن نظهر أننا قريبون من جماهيرنا اليابانية، على الرغم من المسافة الكبيرة، والقدوم إلى هنا فرصة لنا".

وتحدث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، فقال: "لدينا ذكريات جيدة وأخرى سيئة ضد برشلونة، الذي يُعد أحد أفضل الفرق في العالم. نتوقع الكثير، وهي مباراة أخرى سنلعبها ضدهم".