رونالدو يقود تشكيلة يوفنتوس أمام توتنهام

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

ويخوض ساري مباراته الأولى في القيادة الفنية ليوفنتوس، بعد توليه المهمة رسميًا في الفترة الماضية، خلفًا لماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق السابق.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:

"بوفون، دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، كانسيلو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري تشان، بيرنارديسكي، رونالدو وماندزوكيتش".

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ويجلس عناصر البيانكونيري المنضمة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ماتياس دي ليخت وأدريان رابيو على مقاعد بدلاء يوفنتوس، بينما يغيب رامزي لاستكمال مرحلة شفائه من الإصابة.

كما أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب السبيرز، تشكيلة فريقه التي جاءت كالآتي:

"جازانيجا، ولكر بيترس، ألديرفيريلد، تانجانجا، أنتوني جورجيو، هاري وينكس، أوليفر سكيب، لاميلا، ديلي آلي، سون، باروت".